Nuno Dias: «Quando temos esta atitude irrepreensível, com a qualidade que temos, somos uma equipa fortíssima»

Nuno Dias só tinha elogios para dar aos seus jogadores após a goleada desta quinta-feira, por 9-1, frente ao Loznica-Grad, na 1.ª jornada do Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal."Quando temos esta atitude irrepreensível, com a qualidade que temos, somos uma equipa fortíssima. Com um resultado destes, uma exibição destas, parece que jogámos contra uma equipa com pouca qualidade", começou por dizer o treinador dos leões, logo após a partida de hoje, sublinhando que espera a mesma a atitude por parte dos seus 'pupilos' no duelo desta sexta-feira, com o Haladás: "Conhecemos o Loznica, é uma equipa muito capaz, mas hoje encontrou pela frente um grande Sporting. Também foi uma vantagem termos o apoio dos nossos adeptos. Agora, é descansar, preparar o jogo de amanhã, em que também espero a mesma atitude e o mesmo ambiente.""Os jogadores sabem que procuramos sempre mais. Nesta competição, por vezes, os golos são importantes para as contas finais e o passado diz-nos isso mesmo. A equipa nunca desacelerou, jogou sempre com um ritmo elevado até ao fim. Não é preciso pedir, é o nosso comportamento coletivo.""Frente ao Haladás vamos impor novamente um ritmo forte. Estou desconfiado do adversário, pois no jogo com o Anderlecht não esteve num bom nível e acredito que serão mais agressivos contra nós", concluiu.