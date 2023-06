Nuno Dias: «Querem isto para o futsal? Não há problema nenhum. Nós jogamos esse jogo também»

Nuno Dias estava visivelmente frustrado com a arbitragem no final do jogo na Luz, em que o Benfica venceu o Sporting por 3-2, levando a decisão do título nacional pelo menos até ao jogo 4.





"Permitam-me que diga que não é isto que se quer para o futsal, não é isto que se quer para o jogo. Se continuarem a permitir que em todos os lances os jogadores do Sporting sejam agarrados dentro e fora da área e que não haja penalizações para isso, se querem isso para o futsal então tudo bem. Inacreditável a forma como os nossos pivôs, todos eles, e nós vamos rodando os três e vai acontecendo com todos eles, a forma como eles são agarrados em todos os lances... Já para não dizer que o Afonso tinha de ver o segundo amarelo naquele lance ali. Queriam mais jogos. É isso que querem? Não há problema nenhum. No sábado estaremos no Pavilhão João Rocha para disputar o terceiro jogo", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações ao 'Canal 11'.

E continuou: "Euforia? A euforia estava calma. Mal começou o jogo nós percebemos aquilo que o jogo ia dar, o que o jogo ia dar era isto. Não se permite jogar, passa-se o tempo todo a agarrar... Se é isto que querem, tudo certo, mas que permitam às duas equipas. E nós vamos agarrar também. É o jogo todo a agarrar. Não dá. Há que olhar para este jogo, se é isto que gostam de ver, os pivôs serem agarrados o tempo todo e que tudo lhes seja permitido... Gravatas, o Zicky é agarrado dentro da área para aí três vezes. A quantidade de vezes que eles são agarrados é inacreditável. Querem isto para o futsal? Não há problema nenhum. Nós jogamos esse jogo também. Digam qual é o jogo que temos de jogar e nós jogamos em função disso. Agora, fora isso, porque já sei que só vão falar e escrever sobre isso, também temos de fazer mais. Também temos de finalizar melhor e defender melhor, nomeadamente a situação em que o Léo subiu, no canto em que há uma bola aérea dentro da área. Mas isso é o que nós podemos controlar. O resto tem de se perceber o que querem para o futsal."