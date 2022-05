Nuno Dias: «Se há jogos em que coletivamente fomos extraordinários, este foi um deles»

Nuno Dias mostrou-se satisfeito com a exibição dos jogadores do Sporting, na goleada por 4-1 sobre a Quinta dos Lombos e que confirmou a passagem dos leões à final da Taça de Portugal. O técnico dos verdes e brancos disse mesmo que o resultado podia ter sido mais desnivelado."Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, o resultado penaliza-nos pelo número de oportunidades que criámos. Não tivessem sido as grandes intervenções que o guarda-redes fez, o resultado não teria sido apenas 4-1. Não é curto, obviamente, são três golos de diferença, mas podiam ter sido muitos mais", frisou no final do encontro, que se disputou em Sines."A equipa esteve muito bem, com boa dinâmica, movimentou bem, atacou bem, geriu a posse quando teve de gerir, principalmente na segunda parte, quando ao fim de quatro minutos já tínhamos quatro faltas, o que nos limitou em termos defensivos. Mas fizemos um grande jogo e é com toda a justiça que chegámos mais uma vez à final da Taça de Portugal", acrescentou."Todos os jogadores têm a sua quota-parte de importância. O essencial [num guarda-redes de equipa grande] é que mesmo não tendo muitas intervenções, esteja ligado o jogo todo. Por isso é que ele [Guitta] é o melhor do mundo. Felizmente está do nosso lado e ajuda-nos, quer a defender, quer no processo ofensivo. É um guarda-redes extraordinário com os pés, extremamente calmo e tranquilo na forma como liga o jogo e lê o que se passa à frente. O Pany [Varela] também fez um bom jogo.""Sinceramente, se há jogos em que coletivamente fomos extraordinários [este foi um deles], na forma como finalizámos todas as situações. No primeiro minuto tivemos três situações com três intervenções extraordinárias do guarda-redes do [Quinta dos] Lombos. Coletivamente todos os jogadores estiveram a um grande nível e estou muito contente com a prestação deles.""Se o Benfica chegar à final, vai consegui-lo eliminando apenas uma equipa da 1.ª Liga, o Viseu 2001. Acho que tiveram um caminho ligeiramente mais facilitado do que o nosso, mas não é por aí. Isso são detalhes sem importância. Com todo o respeito pelo Marítimo, certamente o Benfica estará na final contra o Sporting, mais uma vez, e da nossa parte tudo iremos fazer para conseguir a quarta [Taça de Portugal] consecutiva. É mais um recorde para o Sporting, se conseguirmos esta Taça de Portugal", concluiu.Também Tomás Paçó comentou a partida, tendo começado por apontar melhorias em relação à derrota com o mesmo adversário na sexta-feira, em jogo do campeonato."No jogo do campeonato [contra a Quinta dos Lombos] conseguimos também começar com uma grande vantagem no marcador, mas não conseguimos ficar confortáveis por essa falta de eficácia no momento defensivo. Mas acertámos isso para hoje, conseguimos fazer o resultado andar a nosso favor, manter a distância no marcador e estar confortáveis com o jogo", começou por referir o jogador do Sporting."Independentemente da equipa que vamos apanhar na final [Benfica ou Marítimo] temos de olhar para nós. Depois, sim, estudar um pouco o adversário, mas principalmente focar em nós, ver aquilo que temos de corrigir e o que temos de continuar a fazer bem", acrescentou, para depois finalizar: "Estive de fora no jogo de ontem [quarta-feira] mas temos aqui jogadores que já vêm de dois jogos seguidos a fazer alguns minutos e é sempre bom ter um dia de pausa para fazer um treino de recuperação com a equipa técnica para na final estarmos aos níveis máximos."