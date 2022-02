Nuno Dias: «Sinto-me um treinador orgulhoso por mais este triunfo»

"O jogo teve partes em que não foi um jogo bonito. Prejudicámos um bocado a qualidade do jogo da forma como, por vezes, a emoção nos leva a fazer coisas e a estarmos mais preocupados com o resultado e não com a exibição, o que é normal num dérbi. Por vezes jogamos muito com o coração e com as emoções, de forma menos racional e, por isso, não foi um jogo bonito, principalmente nos primeiros 10 minutos. Foi muito intenso e quanto a isso não há nada a apontar aos jogadores, porque eles querem ganhar todos os lances, bolas divididas, com entrega total. Quando isso acontece o jogo torna-se agressivo em excesso.

Na segunda parte o jogo melhorou, as equipas quiseram mais jogar. O Benfica é uma excelente equipa e obrigou-nos a jogar em zonas onde não gostamos e, em muitos momentos jogo obrigou-nos a defender quase dentro dos 10 metros e tivemos muitas dificuldades em nos libertarmo-nos, mas foi nessas alturas que conseguimos marcar os golos em contra-ataque. Acabou por não ser mau para nós, porque conseguimos ser eficazes. No geral, agradeço o facto de liderar uma equipa maravilhosa de homens, naquilo que é o seu espírito e a sua competitividade, mentalidade ganhadora e sinto-me um treinador orgulhoso por mais este triunfo", frisou o técnico dos leões.

O técnico do Sporting, Nuno Dias, falou sobre a conquista da 4ª Taça da Liga do clube e que o jogo com o Benfica melhorou no segundo tempo.