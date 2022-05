Nuno Dias sobre a arbitragem na final da Champions: «Foi preciso um espanhol dizer algo...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nuno Dias partilhou esta quinta-feira um 'tweet' de um jornalista espanhol sobre a dualidade de critérios da equipa de arbitragem designada para a final da Liga dos Campeões de futsal, entre Sporting e Barcelona.

"A diferença de critério da equipa de arbitragem na final da UEFA Champions League em degradante. Castiga duramente o Sporting, mas é permissivo para com o Barcelona. É difícil competir quando estás condicionado", escreveu Juan Carlos Rodríguez dos Santos, através da página do 'Twitter'.

Através da sua página oficial do Instagram, o treinador dos leões aproveitou para deixar uma questão no ar. "Mais alguém que fala ou falou do jogo da final apercebeu-se disto? Ou foi preciso um espanhol dizer algo em que os portugueses continuam a fechar os olhos", atirou.