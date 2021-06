Nuno Dias: «Sporting fez a melhor época de sempre do futsal, provavelmente até a nível mundial»

O Sporting sagrou-se campeão nacional de futsal, ao bater o Benfica por 6-2 no quarto jogo da final, mas na hora da celebração o técnico Nuno Dias começou por falar da qualidade dos oponentes e assumiu que a diferença entre ambas as equipas não está expressa neste resultado. Por outro lado, Nuno Dias elogiou os seus pupilos pela forma como jogaram e admitiu que esta terá sido a melhor época de sempre no futsal mundial.





"A diferença entre as duas equipas não é de 6-2, apesar de ter sido essa a diferença no marcador tanto neste jogo como no da Taça da Liga. O equilíbrio é a nota dominante. O Benfica não merecia ter acabado assim. Jogou muito bem, fez um trabalho enorme, foram uns dignos vencidos e estão de parabéns", começou por dizer, ao Canal 11."O Sporting inicia a época com três juniores como contratações. Faz uma época com quase 50 jogos, sofre uma derrota no prolongamento, conquista todas a scompetições, depois de na fase regular ter sido primeiro, com mais golos marcados, menos sofridos... Um orgulho enorme nesta equipa com tanto miúdo, que fez a melhor época do futsal, provavelmente até a nível mundial. A superar todas as adversidades, como por exemplo com o Cardinal, que se lesiona em janeiro. Chamámos o Neves. Com sofrimento, com uma qualidade enorme... O Guitta, o melhor guarda-redes do Mundo, o Merlim com uma categoria enorme, o Zicky com um crescimento enorme. O Matos que é um grande capitão. O Pany... Todos fizeram um trabalho soberbo. Agora vamos de férias, que estou mortinho para largar o futsal", finalizou.