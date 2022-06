Nuno Dias: «Sporting foi superior e não merecia ir para prolongamento»

Nuno Dias considerou que o Sporting foi superior ao Benfica no jogo 1 da final do playoff da Liga Placard de futsal, que terminou com vitória (5-4) verde e branca no prolongamento. Em declarações à Sporting TV, o treinador leonino destacou a qualidade e coração da sua equipa mas também a oposição feita pelos encarnados em pleno Pavilhão João Rocha."Há várias palavras-chave. O esforço faz parte do lema do Sporting e a forma como se dedicaram dentro das dificuldades, dos erros que o Benfica nos obrigou a cometer, acho que tudo isso faz parte desta vitória. Acima de tudo o acreditar até ao fim e mesmo com desvantagens conseguimos acreditar e ir buscar forças. Acho que o Sporting foi superior e não merecia ir para prolongamento, e conseguiu-o num risco de tremendo, de 5x4. Parabéns ao Benfica, que fez um grande jogo, só uma grande equipa chega aqui e nos obriga a tantos erros e passa para a frente tantas vezes. Falta dizer que foi só 1-0, faltam-nos duas vitórias para sermos campeões, ao Benfica três, por isso está tudo em aberto.""Desgasta tudo, mas por outro lado faz-nos acreditar e este tipo de jogo faz-nos acreditar. Temos de acreditar no nosso plano e na nossa qualidade. Hoje foi mais um exemplo desses, com desvantagens conseguimos ir a prolongamento. Os meus jogadores estão de parab]ens.""Interessa-me é ganhar o último, não o primeiro. Esse é que será o campeão. Apenas temos vantagem por 1-0 mas ainda faltam duas vitórias.""Os nossos adeptos não jogam mas ajudam, principalmente quando as coisas não estão a correr bem. Ajudam-nos a ir buscar energia, se calhar onde pensávamos já não a ter. Quando o Benfica arrisca tudo no final, a ajuda deles foi decisiva."