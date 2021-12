Nuno Dias: «Sporting uniu-se e superiorizou-se na dificuldade quando Benfica foi melhor»

Nuno Dias destacou a eficácia mostrada pelo Sporting, principalmente no segundo tempo, como o fator principal para a goleada (7-2) dos leões sobre o Benfica, que conquistam a 10.ª Supertaça da história.Penso que fomos eficazes na 2.ª parte. Ontem disse que a chave era sermos eficazes nos momentos em que tavamos por cima e fizemos isso. Era importante aproveitar. Sporting uniu-se e superiorizou-se na dificuldade quando Benfica foi melhor. Sofremos e não sofremos golos nesses momentos. Quando fomos melhores aproveitámos para dilatar a diferença e passou a ser dificil para eles. Sporting ganhou com toda a justiça, foi melhor e o resultado espelha a nossa eficácia", começou por dizer o treinador dos leões ao Canal 11."Parabéns a estes jogadores. Foi a melhor prenda de anos que podia ter tido, eu e o Casca. Os jogadores estão de parabéns pelo trajeto ao longo da época, com tantos jogos e desgaste e apresentam-se desta forma. É orgulho enorme para mim", vincou."Pregou-nos um susto com uma lesão antiga e felizmente superou a dor e conseguiu jogar mesmo assim. Grande jogo dele, assim como o Bernardo Paçó estava a fazer grandes jogos. Todos estiveram numa forma excelente.""Para já, paramos dia 2, para jogar em casa com Modicus. Queremos cotinuar com a vantagem na Liga e até aumentá-la. Depois, paramos 5 semans para seleção. Mais uma dificuldade, mas com a qualidade que temos no plantel, vamos ter muitos jogadores na seleção", concluiu.Guitta foi um dos jogadores em destaque nos leões e, no final do encontro, repartiu os loiros com a equipa leonina."Foi um grande jogo. Estava com dúvidas, porque venho de lesão, senti isso no aqueicmento, mas o Luís [massagista] fez milagres com as mãos deles. Pude contibuir, fazer os dois golos. O mérito é de toda a equipa, não foi só o Guitta que defendeu e ganhou", vincou o guarda-redes do Sporting ao Canal 11."A minha prioridade é defender, mas fico feliz por ter marcado dois golos. São para o meu primo, que viajou 3 horas desde Lisboa e está cá e para a minha mulher e os meus filhos que estão em Lisboa", referiu.