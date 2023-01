Nuno Dias: «Taça da Liga? É uma prova a eliminar em que não há retorno para o erro»

Nuno Dias, treinador do Sporting, prometeu uma equipa com "atenção redobrada" e com "objetivos progressivos" na final eight da Taça da Liga de futsal, que começa esta quinta-feira a ser disputada em Gondomar.



Os leões, vencedores das últimas duas edições da competição, iniciam a defesa do título nos quartos de final de frente ao Elétrico (14:00), numa partida em que o técnico lembra que "não há margem de erro".

"É uma competição de quatro dias em que se não ganharmos o primeiro jogo não passamos ao segundo. O grande objetivo é vencer a competição, mas vamos de encarar com objetivos progressivos. O foco está agora frente ao Elétrico", disse Nuno Dias.

O treinador do Sporting vincou que o adversário "está a fazer um excelente campeonato, ocupando os lugares de cima da tabela logo a seguir aos líderes", e falando de um rival "que joga bem" lembra que a sua equipa tem de estar na máxima força.

"É uma prova a eliminar em que não há retorno para o erro e o insucesso nos manda para casa. As atenções têm estar redobradas porque uma derrota não nos permite recuperar no jogo seguinte. O segredo é encarar os 40 minutos com a máxima seriedade" completou Nuno Dias.

Da parte do Elétrico, o treinador João Freitas Pinto reconhece o favoritismo do Sporting, mas garantiu que o seu grupo "está muito motivado para lutar pela conquista de um troféu inédito no clube".

"O nosso adversário é fortíssimo, uma das melhores equipas do mundo, e que em Portugal tem ganho todos os troféus e está muito habituada a estas competições. Mas vamos olhar para o Sporting de igual para igual. Ambição não nos falta", disse João Freitas Pinto.

Outra das equipas que entra em ação esta quinta-feira é o Benfica, num duelo com os Leões de Porto Salvo (21:00), que o técnico das águias, Pulpis, quer que seja o primeiro passo de uma caminhada até ao título, que o clube lisboeta já conquistou por três vezes. "O objetivo do Benfica, em qualquer competição que participa, é ganhar. Temos um caminho difícil, mas queremos vencer. Para se ser campeão há que estar ligado desde o primeiro segundo", disse o técnico.

Pulpis considerou que o Leões de Porto Salvo como "uma das grandes equipas da Liga", apontando que os rivais "são muito fortes ao nível defensivo e têm qualidade no ataque". "Será uma partida muito equilibrada que se vai definir nos pequenos detalhes e esperamos que esses pequenos detalhes nos sejam benéficos", antecipou o treinador das 'águias'.

Do lado do Porto Salvo, o técnico Mário Silva retribuiu os elogios, dizendo que o "Benfica tem vários argumentos difíceis de contrariar", destacando "a forma célere e organizada" com que as 'águias' abordam os vários momentos do jogo, mas prometendo uma equipa "competitiva". "Não ficámos satisfeitos com o sorteio, mas acreditamos que o nosso adversário também não. Temos consciência que embora o favoritismo não nos pertença, seremos organizados, consistentes e ambiciosos. Assim, podemos atingir o objetivo que nos propomos", disse Mário Silva.

O primeiro duelo destes quartos de final da oitava edição da Taça da Liga de futsal acontece logo na manhã desta quinta-feira (11.00), no embate entre o Ferreira do Zêzere e o Quinta dos Lombos.

Rogério Serrador, técnico da formação da região do Zêzere, considerou o adversário "um das grandes equipas do campeonato", mas garantiu que o seu grupo "está preparado para estar ao nível que se exige nesta competição de elite". "A margem de erro é bastante reduzida. Temos de estar altamente concentrados e focados para encarar a partida como uma verdadeira final. Se assim for, teremos as nossas possibilidades", disse Rogério Serrador.

Do outro lado, Jorge Monteiro, técnico do Quinta dos Lombos, também vê virtudes no adversário, esperando um rival "bem orientado, organizado, competitivo e com jogadores de qualidade", mas traçando objetivos claros para a sua equipa. "Estamos muito motivados para disputar esta competição. Chegar às meias -inais é o objetivo principal que nos permitirá discutir o acesso à final. A preparação e a capacidade de recuperação para os jogos será fundamental", disse Jorge Monteiro.

Outro dos grandes duelos desta quinta-feira está reservado para o final da tarde (17:00) entre o Caxinas Poça da Barca e o Sporting de Braga.

Do lado dos bracarenses, o técnico Joel Rocha garante que a sua equipa está "preparada, consciente e ambiciosa" para enfrentar um adversário "organizado em todos os momentos e com bons comportamentos coletivos". "Reconhecemos as nossas capacidades e respeitamos as dificuldades que vamos encontrar. O objetivo é estarmos prontos e preparados, no limite máximo das nossas capacidades, para jogar para ganhar todos os duelos", disse Joel Rocha.

Já na equipa vila-condense, o treinador Nuno Silva falou de um "adversário de grande qualidade, que provoca muitas dificuldades na organização contrária", mas assumindo que tal não irá beliscar as ambições do seu coletivo. "Vamos preparar o jogo da melhor forma, perspetivando o que poderá ser a melhor abordagem estratégica e competir para vencer o jogo. Esta é a única forma de sermos fiéis a nós próprios, à imagem do clube e ao caminho que nos trouxe até aqui", assumiu Nuno Silva.

Os apurados destes quartos de final da Taça da Liga de Futsal, que esta quinta-feira se disputam em Gondomar, seguem para uma meia-final, realizada sábado, que vai, posteriormente, selecionar os dois conjuntos que, no domingo, vão discutir a conquista do troféu.