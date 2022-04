Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Miranda, a chamada à Seleção e o jogo com Ricardinho: «Viver dois sonhos de uma uma só vez» Jogador do Portimonense estreia-se equipa das Quinas e jogará ao lado de Ricardinho, na despedida do ídolo





• Foto: Ricardo Nascimento / Record