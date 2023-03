Odete cai da lista final de convocadas para Europeu feminino e Marta Costa é a novidade

A guarda-redes Odete saiu da lista final de 14 convocadas por Portugal para o Euro feminino de futsal, segundo a convocatória este sábado divulgada para o torneio que decorre no próximo fim de semana na Hungria.



Odete, que participou na edição de 2022 do Campeonato da Europa, falha esta próxima fase, ao contrário da grande novidade da lista, Marta Costa, que, com 22 anos, se estreia em fases finais.

Como a sua companheira no Benfica, também Inês Matos e Raquel Santos se vão estrear em Europeus como apostas novas do selecionador Luís Conceição, que hoje cortou um nome da lista que já tinha anunciado.

Portugal defronta na sexta-feira, 17 de março, a bicampeã Espanha, na meia-final da prova, e em caso de apuramento defrontará Ucrânia ou Hungria no domingo, na final (se perder, jogará com um destes adversários no jogo de atribuição do terceiro lugar).

Portugal alcançou o segundo lugar em 2019 e 2022 e pretende, desta vez, conquistar o título europeu, à terceira edição, num torneio em Debrecen com quatro finalistas que mantém a Rússia excluída, devido à ofensiva militar na Ucrânia.

Lista de 14 convocadas:

Guarda-redes: Ana Catarina Pereira (Benfica) e Marta Costa (Benfica).

Fixo: Inês Fernandes (Benfica).

Fixo/Ala: Ana Azevedo (Santa Luzia), Fifó (Benfica) e Inês Matos (Benfica).

Alas: Carolina Rocha (Novasemente), Cátia Morgado (Nun'Álvares), Pisko (Nun'Álvares), Raquel Santos (Benfica) e Sara Ferreira (Benfica).

Pivôs: Janice Silva (Benfica), Carla Vanessa (Nun'Álvares) e Lídia Moreira (Novasemente).