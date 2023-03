Oficial: Mário Silva é o novo treinador do futsal do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica oficializou, esta terça-feira, Mário Silva como o novo treinador da equipa masculina de futsal do clube, tendo assinado um contrato válido para as duas próximas temporadas (até 2025). Trata-se de um regresso do técnico, de 42 anos, aos encarnados, depois de uma primeira passagem como treinador-adjunto de Joel Rocha.Em declarações à BTV, Mário Silva sublinhou ser "um privilégio e uma honra" poder regressar a uma casa que bem conhece. "É um privilégio e uma honra poder regressar a esta casa, que aprendi a conhecer desde criança, que conheço por dentro, da qual tenho memórias e recordações muito boas desses dois momentos. Quero ajudar a construir mais memórias e recordações muito boas daqui para a frente", disse.