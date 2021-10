Pany Varela: «Estávamos no topo da Europa e agora estamos no topo do Mundo»

Pany Varela marcou os dois golos que deram a vitória (2-1) a Portugal sobre a Argentina, que se sagra assim campeão do Mundo de futsal pela primeira vez na sua história. O ala mostrou-se visivelmente emocionado após o encontro, mas ainda expressou uma reação ao feito histórico.





"Não me sinto o héroi. É este grupo todo, estes adeptos. Somos uma nação valente, lutámos sempre até ao fim. Estávamos no topo da Europa e agora estamos no topo do Mundo. Minha gente vou-me embora!", atirou, partindo para a festa com os restantes companheiros.Refira-se que Pany Varela foi o segundo melhor marcador do torneio , com oito golos, apenas superado pelo brasileiro Ferrão, que apontou nove.