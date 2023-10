Pany Varela: «Queremos terminar esta Ronda de Elite e apurarmo-nos para o Mundial só com triunfos»

Pany Varela assumiu que não esperava tantas dificuldades frente à Arménia, adversário que foi esta sexta-feira derrotado por Portugal (), em jogo da terceira jornada do Grupo E da Ronda de Elite europeia de qualificação para o Mundial'2024."Estamos acostumados a jogos e a minutos finais intensos e complicados. No entanto, não era o nosso objetivo sofrer tanto no cinco para quatro. Com o jogo que estávamos a fazer, não devíamos, nem merecíamos, ter acabado a sofrer tanto. Acontece, mas o que interessa é a conquista dos três pontos", começou por dizer o ala luso, em declarações no final da partida."Se estou numa boa fase individual? O coletivo vem sempre acima do individual. O que tem de ficar bem claro é que Portugal continua a vencer. É certo que há coisas a melhorar, mas conquistámos os três pontos e isso é que interessa. Agora é descansar, voltar para Portugal e preparar muito bem o jogo de quarta-feira. Cada jogo tem a sua história. Esperamos que o jogo da Póvoa de Varzim seja diferente, mas que o resultado final seja o mesmo, isto é, a vitória. Queremos terminar esta Ronda de Elite e apurarmo-nos para o Mundial só com triunfos. É para isso que trabalhamos", acrescentou.Já Tiago Brito sublinhou a importância da conquista de mais três pontos no caminho rumo ao Mundial. "Cumprimos o grande objetivo, que era vencer o jogo. Algumas coisas não correram bem, mas vamos corrigir para o jogo na Póvoa de Varzim. Continuamos a vencer e atingimos o nosso grande propósito aqui na Arménia: somar mais três pontos. Chegámos ao jogo muito bem preparados e avisados sobre o valor do adversário, sobretudo no cinco para quatro. Vamos corrigir e melhorar para o próximo jogo. O nosso principal foco é vencer na quarta-feira para terminarmos este estágio com 12 pontos. Queremos seguir vitoriosos nesta Ronda de Elite. Acho que estamos no bom caminho para que isso aconteça", disse.