Pato: «Partidas de alto nível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Inter Movistar, Pato, espera "partidas de alto nível e muito competitivas" em Portimão. "O torneio vai ajudar-nos a melhorar e a encontrar as melhores soluções para saber como defrontar estas e outras equipas de alto nível", observou.

O responsável do antigo conjunto de Ricardinho reconhece que "serão jogos seguramente muito intentos, com muito contacto. "Teremos de estar fortes", sintetizou.

Pato espera que nas bancadas "esteja muito público, pois o torneio reúne as quatro melhores equipas da Europa e jogadores de muita qualidade, e o espectáculo será ainda mais interessante com as bancadas cheias de entusiastas".