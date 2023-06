Pauleta após conquista do tricampeonato: «Vão ter de levar connosco para o ano outra vez»

Pauleta foi uma das figuras do Sporting na final do campeonato de futsal contra o Benfica. O ala leonino marcou nos quatro dérbis entre os dois grandes de Lisboa e no final deixou um agradecimento especial aos companheiros, adeptos e à família, com dedicatórias especiais para a sua mãe e para a mulher.

"Muito obrigado. Quero agradecer aos meus colegas, aos nossos adeptos que aqui estiveram hoje e à minha mãe, que está lá em casa. Agora vamos para casa festejar", começou por dizer o ala sportinguista, em declarações ao 'Canal 11', que foi autor de um dos dois golos do triunfo do Sporting por 2-1.

"Já sabíamos que ia ser complicado, mas sabíamos que íamos ganhar. Vão ter de levar connosco para o ano outra vez. Mérito? É da equipa toda, eles são os melhores do mundo, os melhores jogadores do mundo. Estou completamente cansado. Agora quero descansar com a minha família e com a minha mulher lá em casa. Amo-os muito."