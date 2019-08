Paulo Luís e o dérbi com o Benfica: «Há sempre algo que podemos explorar»

O treinador-adjunto de futsal do Sporting, Paulo Luís, diz que é difícil haver "surpresas" nos embates com o Benfica, contudo acredita que na sexta-feira os leões estão capacitados para vencer o rival na Supertaça."A quantidade de jogos disputados por época faz com que o conhecimento mútuo seja muito grande, difícil surpreender, mas trabalhamos diariamente para encontrar soluções, fazer a diferença. Há sempre algo que podemos explorar, sabendo que do outro lado está adversário de qualidade. Sabemos do nosso valor e acreditamos muito nele", vincou.O técnico, que falava na antevisão da Supertaça, às 20:45 de sextafeira, em Torres Vedras, assume que os 'verde e brancos' estão na "melhor condição" e "completamente preparados para o desafio e troféu em disputa"."Somos uma equipa que sofre muitos poucos golos. Uma das nossas características é não sofrer, porém, isso também nos obriga a querer marcar. Nunca estamos satisfeitos a vencer por um ou por dois, queremos ganhar por mais. Somos uma formação atrevida, faz parte do nosso ADN, até no treino", sublinhou.Paulo Luís concorda com o treinador do Benfica, Joel Rocha, que fala do embate mais emblemático do universo internacional do futsal, entendendo que vão estar em campo "duas das melhores equipas do mundo", com um grande historial de equilíbrio.Manifestou ainda o desejo de que o treinador Nuno Dias, ausente devido a uma cirurgia, regresse rapidamente ao banco.O jogador Merlim sublinhou o lado "competitivo" do Sporting e elogiou o seu atual momento de forma, depois de ter realizado "bons jogos, de alto nível"."É um jogo competitivo, com certeza vai ser decidido nos detalhes. É preciso termos máxima concentração ao longo dos 40 minutos. Este é o tipo de desafio que os atletas gostam de jogar. Alto nível. Não é todas as semanas que temos um troféu para ganhar. É agora que os jogadores têm de aparecer", concluiu.