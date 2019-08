Paulo Luís: «Estávamos confiantes de que podíamos conseguir um resultado assim»

"Entrarmos muito bem no jogo ajudou-nos a gerir os minutos que restavam. A vitória não deixa margem para dúvidas. Estivemos perfeitos aqui no 5 para 4, mesmo tendo sofrido estes dois golos. Tivemos de jogar com o coração e eles estão de parabéns, porque cumpriram o plano de jogo na perfeição. Foi uma vitória mais do que merecida", declarou Paulo Luís, ao Canal 11.Apesar do começo a todo o gás, o técnico adjunto do Sporting deixa claro que este resultado não traduz a diferença entre os dois rivais: "Não é normal este resultado, até porque os últimos jogos têm sido equilibrados. Hoje fomos claramente superiores, com números expressivos. Estávamos confiantes de que podíamos conseguir um resultado assim. A equipa esteve muito bem e quem tem estes jogadores arrisca-se a ganhar".