Paulo Luís: «Penso que o que produzimos justificava algo mais...»

O adjunto Paulo Luís comandou ontem a equipa do Sporting, devido à indisponibilidade de Nuno Dias (ver peça abaixo), e ficou "muito satisfeito com a exibição mas não com o resultado": "Penso que o que produzimos justificava algo mais. O jogo teve períodos de domínio alternado das duas equipas e foi um duelo de Liga dos Campeões, com empenho e muita qualidade de um e outro lado, com níveis interessantes de intensidade."Na caminhada para o título europeu, na última temporada, o Sporting afastou o Inter Movistar nas meias-finais e na final bateu o Kairat Almaty, adversário de hoje. "Nesta fase da época precisamos de volume de trabalho, de preferência contra equipas de qualidade, que nos coloquem problemas, e espera-nos um duelo muito exigente. Que se repita o resultado da final da Liga dos Campeões!", concluiu o adjunto Paulo Luís.O treinador do Sporting, Nuno Dias, não esteve no banco ontem (nem estará hoje): foi operado às varizes, nas duas pernas, e encontra-se em convalescença. É certo que comandará os leões na Supertaça.