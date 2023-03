Paulo Tavares é o novo treinador de futsal do Benfica

Paulo Tavares é o novo treinador da equipa de futsal do Benfica, sabe, sucedendo ao espanhol Pulpis, despedido ontem na sequência da surpreendente derrota (4-6) dos encarnados frente ao Quinta dos Lombos, para a Liga Placard.O antigo técnico do Sp. Braga, que orientou entre 2012 e 2020, deverá ser oficializado em breve pelo emblema da Luz, que se encontra neste momento a negociar com a sua equipa técnica.Além dos arsenalistas, Paulo Tavares já orientou os russos do CSKA Moscovo – onde teve Nuno Dias, do Sporting, como adjunto –, Modicus, FJ Antunes, entre outros.