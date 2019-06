Pedro Cary emocionado no adeus ao Sporting: «Cânticos soarão para sempre no meu ouvido»

Pedro Cary despediu-se este domingo do Sporting com uma mensagem de agradecimento nas redes sociais. O até agora jogador de futsal dos leões lembrou os títulos conquistados em Alvalade."A todos os sócios e simpatizantes do Sporting Clube de Portugal que me acompanharam ao longo destes épicos 9 anos: não vos escrevo em tom de despedida, mas sim em forma de agradecimento. Foram 18 títulos conquistados - 6 Campeonatos Nacionais, 5 Taças de Portugal, 5 Supertaças, 1 Taça da Liga e 1 Uefa Futsal Champions League - de Leão ao Peito, onde o esforço, a devoção e a dedicação prevaleceram", começou por dizer no Instagram."Comigo mais do que uma mala cheia de vitórias, levo pavilhões cheios, cânticos que soarão para sempre no meu ouvido, um apoio incondicional dentro e fora de campo. Convosco vocês conquistei o maior título de todos, o respeito das pessoas no mundo do futsal, corrijo, o respeito das pessoas no mundo do desporto. 'Obrigado' é uma palavra curta para descrever a minha Gratidão", concluiu Cary.Entretanto o Sporting confirmou também a saída do jogador, bem como a de André Sousa.