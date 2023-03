Pedro Cary termina carreira aos 38 anos

Aos 38 anos, Pedro Cary anunciou que vai terminar a carreira no final desta época, ao serviço do Leões de Porto Salvo. O internacional português disse que "esta decisão consciente se deve ao facto de ter percebido que a vida de atleta não dura para sempre". "Estou a pensar nisto desde 2019. Não queria deixar que a minha carreira se alastrasse por mais anos. Essa é uma das principais lacunas dos profissionais. Quero sair de forma digna", vincou ao Canal 11. Após 159 internacionalizações e 499 jogos com as camisolas de Belenenses, Sporting, Saragoça e Leões de Porto Salvo, o ala confessou que tem outras prioridades para o futuro: "Quero formar jogadores e ensinar-lhes a estar no desporto, com fairplay". "Ganhei tudo o que tinha para ganhar, fui campeão europeu, ganhei o maior título de clubes [Campions pelo Sporting]... está na hora de sair e dar lugar a outros", salientou.





: I. C.