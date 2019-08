Pedro Costa de volta para jogar nos Distritais

Lembra-se de Pedro Costa? 119 vezes internacional, com 53 golos pela Seleção Nacional, trata-se de um das grandes figuras da história do futsal português. É que passou por Freixieiro, Sporting e Benfica, conquistando 7 campeonatos nacionais, 4 Taças de Portugal, 4 Supertaças e uma UEFA Futsal Cup. Agora, aos 40 anos, está de volta ao ativo para representar o Torreense.





Pedro Costa passou os últimos anos no Japão, país para o qual se mudou a meio da época 2010/11, na altura ao deixar o Benfica. Fez cinco épocas enquanto jogador no Nagoya Oceans, antes de passar a desempenhar as funções de treinador na mesma equipa, mas agora está de regresso a Portugal.O fixo não jogava desde 2016, mas junta-se ao projeto do Torreense, que tem a sua equipa de futsal na 1.ª Divisão do Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Lisboa.