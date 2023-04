Pedro Nobre: «O Nun’Álvares mostrou qualidade enquanto houve oxigénio para tal»

Pela terceira vez nesta época, o Nun’Álvares perdeu uma final com o Benfica, tendo o treinador Pedro Nobre apontado a escassez de opções de que dispõe como um dos fatores decisivos para a derrota na Taça de Portugal.

"Faltou-nos marcar mais golos, mas penso que temos muito poucas opções. Temos oito jogadoras preparadas para este tipo de jogo. Uma delas, a Liana, estava de fora e cinco das outras estão acima dos 30 anos, aspeto que é difícil de gerir a partir de determinado momento do jogo. O Benfica tem um poderio fantástico, com o acrescento da Fifó e da Janice ficou ainda mais forte. O Nun'Álvares mostrou qualidade enquanto houver oxigénio para tal, a partir de determinado momento é muito difícil. Fomos até onde pudemos", referiu.

O técnico definiu ainda os objetivos para o que falta jogar da temporada: "Dentro dos possíveis fomos competentes, agora temos de nos focar no campeonato, a única prova que falta. Queremos garantir o mais rapidamente possível o 2º lugar, para o qual nos falta um ponto, e depois entrar no playoff. Pensaremos jogo a jogo para tentarmos chegar à final do campeonato. Como estou de saída quero alcançar os objetivos a que me propus, no caso estar em todos os jogos de decisão. Falta-me chegar à final do campeonato neste ano para que o trabalho seja concluído com sucesso".