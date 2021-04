Playoff da Liga Placard arranca dia 8 de maio

A fase regular da Liga Placard terminou ontem com 30.ª e última jornada, que ajudou a definir os oito encontros dos quartos-de-final do playoff de atribuição do título nacional.





Viseu 2001-Fundão e Modicus-Leões de Porto Salvo abrem a fase a eliminar da prova a 8 de maio. No dia seguinte entram em campo Sporting e Benfica, frente a Portimonense e Sp. Braga, respetivamente. Os segundos jogos desta fase realizam-se a 15 de maio e, caso seja necessário um terceiro jogo, estes estão marcados para o dia seguinte.Refira-se que Caxinas, Burinhosa, Belenenses e Dínamo Sanjoanense não evitaram a descida à 2.ª divisão, enquanto que Eléctrico, Futsal Azeméis, Quinta dos Lombos e Candoso garantiram a permanência no escalão principal.Eléctrico-Sporting, 1-2Portimonense-Fundão, 1-4Benfica-Sp. Braga, 4-2Burinhosa-Modicus, 1-8Viseu 2001-Dínamo Sanjoanense, 2-2Candoso-Futsal Azeméis, 8-4Caxinas-Leões Porto Salvo, 5-1Belenenses-Quinta dos Lombos, 6-4