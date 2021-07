Pola é reforço do Sp. Braga

O Sp. Braga anunciou esta quarta-feira a contratação de Pola para a equipa de futsal. O internacional espanhol, de 33 anos, chega do Inter Movistar para "crescer e ganhar" no clube minhoto.





6x Campeão de Espanha

2x Vencedor da Liga dos Campeões

1x Campeão Europeu @Pola7Futsal é ?? pic.twitter.com/8nxrkSXvzH — SC Braga - Modalidades (@Modalidades_SCB) July 14, 2021

"Estou muito entusiasmado e muito contente. Tenho muita vontade de começar a vestir esta camisola, que é muito bonita. Venho com a mesma ambição do clube: de querer crescer e ganhar. Sou um vencedor nato, gosto muito de desafios. É um novo caminho que tenho muita vontade de começar, de desfrutar do apoio dos adeptos no pavilhão e na cidade", disse em declarações ao site oficial do clube.E prosseguiu: "Tenho uma mentalidade vencedora. Tenho muitas qualidades dentro da 'quadra', considero-me um jogador completo, mas acho que o meu ponto mais forte e que me fez ser o que sou hoje é a minha mentalidade e vontade de ganhar".