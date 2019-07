Portimonense garante concurso de Paulinho

O Portimonense assegurou um reforço de peso para a estreia na 1.ª Divisão de futsal, o ala Paulinho, um dos jogadores mais titulados da modalidade, com cinco campeonatos nacionais, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e Taças da Liga.





Paulinho, de 36 anos, regressa a Portimão, de onde é natural. O jogador praticou futebol no Silves e iniciou-se no futsal no Gejupce, um clube de Portimão, passando depois pelo Fontainhas (hoje Albufeira Futsal), Sporting, Futsal Cisternino (Itália), Real Rieti (Itália) e Leões de Porto Salvo.Este é o sexto reforço do Portimonense. O guarda-redes Thiago Soares, que jogava em Espanha, no Naturpellet Segovia, Henrique Costa, proveniente do Arménia Travel, da Arménia, Deivão, ex-Cascavel, Brasil, Kennedy Ribeiro, (ex-Albufeira Futsal, e Nuno Miranda, ex-Fabril do Barreiro, já foram anunciados.