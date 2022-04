Portugal bate Bélgica por 4-3 e 'vinga' derrota da despedida de Ricardinho

A seleção portuguesa de futsal venceu este sábado a Bélgica por 4-3, no segundo encontro de preparação com os belgas para o campeonato mundial, com destaque para a estreia a marcar de Miranda.Bruno Coelho inaugurou o marcador da marca do castigo máximo, logo no primeiro minuto, Omar Rahou empatou para os belgas no minuto seguinte, mas Tiago Brito (5'), Afonso (8') e Miranda (15') devolveram e ampliaram a vantagem, reduzida no primeiro tempo por Gabriel D'Angelo, aos 18 minutos, e, já na segunda parte, por Steven Dillien.

A seleção portuguesa entrou com um pé no acelerador e conquistou uma grande penalidade logo aos 11 segundos, cobrada de forma exímia por Bruno Coelho, mas a resposta belga surgiu no minuto seguinte, numa bela rotação de Omar Rahou sobre Tiago Brito, concluída com um remate por entre as pernas de Edu.

A formação das 'quinas' voltou à vantagem num grande remate de primeira de Tiago Brito e ampliou pouco depois, com Afonso a concluir uma bela jogada coletiva, na qual o esférico passou por todos os elementos.

Ao contrário do encontro de quinta-feira (derrota por 3-2), os portugueses exibiam coesão e fluidez ofensiva e prova disso foi o número de golos marcados nesta primeira parte, que foi o dobro do total de quinta-feira, com o tento de Miranda que se estreou a marcar na segunda internacionalização.

Porém, os belgas voltaram a reagir com um grande golo de Gabriel D'Angelo, que concluiu uma iniciativa individual com um remate colocado, depois de deixar Afonso 'pregado' com um 'túnel'.

No segundo tempo, agigantava-se a resistência belga com um grande golo de Steven Dillien que ultrapassou todos os adversários e, na recarga a um primeiro remate, bateu o recém-entrado André Sousa.

Pouco depois, Ahmed Sababti em boa posição atirou para fora e Ibrahim Adnane acertou no poste, enquanto o melhor que Portugal conseguiu fazer foi um remate cruzado de Pany travado por Dries Vrancken e uma recuperação de Tiago Brito na área adversária, que depois 'picou' por cima do 'guardião', mas acertou na trave.

Nos últimos dois minutos, os belgas jogaram com guarda-redes avançado, mas foram incapazes de furar o bloco baixo dos portugueses, que desta forma vingaram, mas não convenceram, a derrota de quinta-feira.

Recorde-se que na passada quinta-feira feira a Bélgica tinha ganho a Portugal, por 3-2, em Gondomar, num jogo que marcou a despedida de Ricardinho em jogos pela Seleção Nacional.







Jogo realizado no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso, no Porto.

Portugal - Bélgica: 4-3.

Ao intervalo: 4-2.

Marcadores:

1-0, Bruno Coelho (penálti), 1'.

1-1, Omar Rahou, 2'.

2-1, Tiago Brito, 5'.

3-1, Afonso, 8'.

4-1, Miranda, 15'.

4-2, Gabriel D'Angelo, 18'.

4-3, Steven Dillien, 24.

Sob a arbitragem da dupla portuguesa Eduardo Coelho e Cristiano Santos, as equipas alinharam:

- Portugal: Edu, Tomás Paçó, Bruno Coelho, João Matos e Pany. Jogaram ainda: André Sousa, André Coelho, Afonso, Fábio Cecílio, Hugo Neves, Gonçalo Sobral, Tiago Brito, Miguel Ângelo, Pauleta e Miranda.

Treinador: Jorge Braz.

- Bélgica: Bram Meyers, Omar Rahou, Ahmed Sababti, Gabriel D'Angelo e Steven Dillien. Jogaram ainda: Dries Vrancken, Mouhsin Bouzzid, Abdelhakim Sababti, Ibrahim Adnane, Zakaria Lamsaiah, Marvin Ghislandi, Jawad Yachou e Jasper Buyl.

Treinador: Karim Bachar.

Ação disciplinar: nada a assinalar.

Assistência: 1.021 espetadores.