Portugal derrotado pela Espanha na final do Europeu sub-19

Portugal perdeu este sábado a final do Europeu de futsal sub-19, frente à Espanha, por 6-2, após prolongamento, numa partida disputada em Jaén.

Os espanhóis adiantaram-se aos 2 minutos através de Carrasco (2') e a Seleção lusa conseguiu igualar num penálti cobrado por Rúben Ferreira (7'). A equipa da casa voltou à dianteira com um golo de Juanico (17') e, depois de uma segunda parte equilibrada, Portugal, já com guarda-redes avançado, voltou a igualar num autogolo de Cerviño (38') e forçou o prolongamento.

Aí, os espanhóis fizeram o 3-2 com um remate forte e rasteiro de Álex García (42') e ampliaram pelo capitão Rivera (45'). Na 2.ª parte do prolongamento, Portugal arriscou tudo - novamente com guarda-redes avançado - mas foi a Espanha quem voltou a marcar e por mais duas vezes, por Cerviño (47') e Pablo Ordóñez (49’)



Segundo título em duas edições da prova para a 'Roja', que tinha erguido o troféu em 2019.