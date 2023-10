Portugal goleia a Arménia e está cada vez mais perto do Mundial de futsal

Portugal goleou esta quarta-feira a Arménia por 7-1, em jogo a contar para a quarta jornada da Ronda de Elite, e ficou mais perto do apuramento para o Mundial de futsal de 2024.Os 'pupilos' de Jorge Braz até entraram pior no encontro, permitindo que a Arménia se adiantasse no marcador com dois minutos jogados. Mas a partir daí só deu Portugal. Pany Varela empatou a partida dois minutos depois (4'), com Afonso Jesus (8'), Zicky Té (8') e Hugo Neves (17') a ampliaram para um resultado pesado ainda no primeiro tempo.Na segunda parte, Portugal não tirou o pé do acelerador e viu o pivô do Sporting bisar aos 32'. Pelo meio marcaram ainda Tomás Paçó (25') e Kutchy (30').Com este resultado, a Seleção Nacional de futsal continua a liderar de forma isolada o Grupo E, agora com cinco pontos de vantagem sobre a segunda classificada Geórgia (12/7), podendo selar o apuramento na quinta e penúltima ronda, a 15 de dezembro, com um triunfo na receção à Finlândia (3.ª colocada, quatro pontos).