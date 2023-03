Portugal goleia Hungria (12-0) e conquista terceiro lugar no Europeu feminino de futsal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de futsal conquistou este domingo o terceiro lugar da edição 2023 do Europeu, ao golear a anfitriã Hungria por 12-0, no encontro de 'consolação' da 'final four', em Debrecen.

Kota (dois minutos), na própria baliza, Carla Vanessa (10, de penálti, 20 e 38), Sara Ferreira (14), Lídia Moreira (21), Carol (25 e 27), Fifó (28 e 30), Janice Silva (32) e Pisko (36) apontaram os tentos da formação lusa.

Portugal, que nas meias-finais perdeu com a bicampeã em título Espanha (2-3), selou, ainda assim, a sua pior classificação de sempre, depois de ter sido vice-campeão nas duas primeiras edições (2019 e 2022).