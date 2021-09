Portugal já conhece adversário nas 'meias' do Mundial de futsal

Depois de ter eliminado a Espanha com um triunfo por 4-2, após prolongamento, Portugal vai medir forças com o Cazaquistão nas meias-finais do Mundial de futsal que decorre na Lituânia.

No último jogo dos 'quartos', disputado esta segunda-feira, os cazaques derrotaram o Irão por 3-2 e marcaram encontro com a equipa das Quinas para quinta-feira, às 18h00 (hora de Lisboa). O Irão chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas o Cazaquistão virou o resultado na segunda parte e consumou a vitória ao minuto 39, com um golo de Taynan, que atua em Portugal ao serviço do Sporting.





A outra meia-final do Mundial de futsal colocará frente-a-frente Brasil e Argentina, na quarta-feira.