Portugal joga quadrangular na Argentina em setembro

A Seleção Nacional de futsal, na qualidade de campeã europeia, vai participar em setembro na Argentina num quadrangular entre as melhores seleções da UEFA (Europa) e da Conmebol (América do Sul).Portugal defronta o Paraguai, ‘vice’ da América do Sul, e a Argentina, campeã sul-americana mede forças com a Espanha, 3ª classificada no último Euro mas que substitui a Rússia, afastada devido à invasão à Ucrânia.A prova terá quatro jogos, as semi-finais já referidas e depois um encontro para atribuir o 3º e o 4º lugares e a final, que vai coroar a melhor seleção entre os dois continentes nos quais a modalidade tem mais praticantes.Recorde-se que no futebol de 11 também se vai disputar um troféu, denominado Finalíssima, entre os atuais campeões da Europa e da América do Sul. Neste caso é apenas um jogo, Itália-Argentina e já está agendado para 1 de junho em Wembley, Inglaterra.Este duelo entre os campeões dos dois continentes já se disputou duas vezes. A primeira em 1985, com a França, que contava com a estrela Michel Platini, a bater o Uruguai, com Enzo Francescoli, por 2-0.Em 1993 jogou-se a segunda edição da Finalíssima e dessa vez foi a Argentina, com Maradona, a bater a Dinamarca no desempate por penáltis, por 3-2, após empate 1-1, e a erguer o troféu Artemio Franchi, batizado assim em homenagem ao antigo jogador italiano.Em estudo está a hipótese deste modelo deve ser seguido para o futebol feminino, nesse caso para se disputar em 2023, e também não está descartada a hipótese de se disputar a mesma prova nas categorias de sub-20 e de sub-17.