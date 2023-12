Portugal vence Finlândia e garante apuramento para o Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal garantiu hoje o acesso ao Mundial2024 ao vencer a Finlândia por 5-0, no jogo da quinta jornada do Grupo E da Ronda de Elite, disputado em Coimbra.A uma jornada do final da fase de acesso, Portugal somou a quinta vitória consecutiva, mantendo-se 100% vitorioso na caminhada rumo à prova que se vai disputar no Uzbequistão em setembro e outubro do próximo ano.

A seleção das 'quinas' chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Panny Varela (quatro minutos), Tiago Brito (11) e Bruno Coelho (14), perante uma equipa nórdica pouco ofensiva.

Depois de um início com pouco acerto, Panny Varela abriu o marcador aos quatro minutos num remate cruzado da esquerda do ataque português, levando a bola a entrar por entre as pernas do guarda-redes contrário.

Aos seis e oito minutos, Portugal enviou duas bolas aos postes, primeiro por Tomás Paço e depois por Neves, e Lúcio teve uma falha incrível à boca da baliza aos 10 minutos.

O segundo golo surgiu aos 11 minutos, num excelente trabalho individual de Kutchy, que serviu Tiago Brito, e o 3-0 aos 14 minutos por Bruno Coelho, que, isolado, picou a bola por cima do guardião finlandês.

No segundo tempo, a seleção da Finlândia jogou de forma mais agressiva e várias vezes com o guarda-redes adiantado, tendo sido num desses períodos que João Matos atirou para o 4-0.

Num pavilhão quase cheio, com 1.610 espetadores, Portugal fechou o marcador aos 37 minutos por Pauleta, num remate cruzado, embora até aos instantes finais ainda tivesse tido oportunidade de dilatar o marcador.

Portugal soma 15 pontos e reforça a liderança do Grupo E, em que só o primeiro garante o apuramento direto, e vai disputar o último jogo desta fase no dia 20 deste mês com uma deslocação à Geórgia, em Tiblíssi.

Jogo no Pavilhão Dr. Mário Mexia, em Coimbra

Portugal - Finlândia, 5-0.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Panny Varela, 04 minutos.

2-0, Tiago Brito, 11.

3-0, Bruno Coelho, 14.

4-0, João Matos, 31.

5-0, Pauleta, 37.

Equipas:

- Portugal: Edu, Erick, João Matos, Bruno Coelho e Panny Varela. Jogaram ainda, André Correia, André Coelho, Tomás Paçó, Afonso, Lúcio Rocha, Kutchy, Neves, Tiago Brito e Pauleta

Selecionador: Jorge Braz.

- Finlândia: Antti Koivumäki, Alamikkotervo, Lintula, Intala e Vanha. Jogaram ainda Kasper Kangas, Jaakko Alasuutari, Tuukka Pikkarainen, Eric Sylla, Aleksi Kylmälä, Justus Kunnas, Olli Pöyliö e Vesa Lilja.

Selecionador: Sérgio Gargelli.

Árbitros: Telmen Undrakh (Noruega) e Rastislav Behancin (Eslováquia).

Disciplina: cartão amarelo para Olli Pöyliö (04), Kunnas (24) e Alamikkotervo (28).