Portugal vence Paraguai em jogo de preparação para Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal venceu esta sexta-feira a congénere do Paraguai 2-1, em Viseu, no sexto e penúltimo jogo de preparação para o campeonato do mundo de 2021, na Lituânia.

Zicky (seis minutos) e Afonso Jesus (11) marcaram para a seleção das 'quinas' frente ao 10.º posicionado no 'ranking' FIFA de futsal, que marcou por Julio Mareco, aos sete minutos.

Num jogo marcado pela ausências de Pauleta, que teve um teste positivo à covid-19, de Tiago Brito, em isolamento profilático por partilhar quarto com o seu colega de seleção, e ainda de Tomás Paçó, a recuperar de uma lesão muscular, Portugal marcou aos seis minutos, após um bom lance individual de Zicky.

Praticamente na resposta, aos sete minutos, Julio Mareco finalizou da melhor forma um lance de contra-ataque e restabeleceu a igualdade.

Aos 11 minutos, Ricardinho, que hoje comemora 36 anos, recuperou a bola e assistiu Afonso Jesus, que, com um remate cruzado, voltou a adiantar a seleção das 'quinas' no marcador.

No segundo tempo, mais posse de bola para o Paraguai, mas, foi incapaz de marcar perante uma defesa portuguesa muito pressionante, a não permitir lances perigosos para a baliza defendida por Vítor Hugo, primeiro, e Edu, depois.

De bola parada Portugal esteve perto do terceiro golo, à passagem do minuto 30, mas Fábio Cecílio, em boa posição, não conseguiu evitar a defesa de Gabriel Gimenez.

Arnaldo Baez, aos 32 minutos, quase surpreendia Edu, com um remate de calcanhar, que embateu no poste da baliza portuguesa.

Aos 39 minutos, brilhou Edu, com uma dupla defesa a evitar o empate.

Portugal e Paraguai voltam a medir forças em Viseu, no domingo, no jogo que marca o final de quatro semanas de estágio antes da viagem para a Lituânia, marcada para dia 09 de setembro. A estreia de Portugal no Mundial acontece a 13, frente à Tailândia, em jogo da primeira jornada do grupo C.

Jogo no Pavilhão Cidade de Viseu, em Viseu.

Portugal -- Paraguai, 2-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Zicky, 06 minutos.

1-1, Julio Mareco, 07.

2-1, Afonso Jesus, 11.

Sob arbitragem de Cristiano Santos e Rúben Santos (Portugal), as equipas alinharam:

- Portugal: Bebé, Bruno Coelho, Erick Mendonça, João Matos e Ricardinho. Jogaram ainda, Edu, Vítor Hugo, André Coelho, Afonso Jesus, Fábio Cecílio, Zicky, Pany e Miguel Ângelo.

Treinador: Jorge Braz.

- Paraguai: Gabriel Gimenez, Júlio Mareco, Adolfo Salas, Arnaldo Baez e Juan Salas. Jogaram ainda, Carlos Espinola, Diego Poggi, Alcides Gimenez, Juan Pedrozo, Richard Rejala, Hugo Martinez, Alan Rojas, Pedro Pascottini, Jorge Espinoza e Giovanni Gonzalez.

Treinador: Carlos Chilavert.

Ação disciplinar: Nada a registar.

Assistência: 262 espectadores.