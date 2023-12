Português André Sousa e ex-guarda-redes de Benfica e Sporting nomeados para melhor do Mundo

O guarda-redes português André Sousa, do Benfica, e Diego Roncaglio e Guitta, antigos guardiões de águias e Sporting que atualmente representam Anderlecht (Bélgica) e Ukhta (Rússia), respetivamente, estão nomeados pelo site 'Futsal Planet' para melhor guarda-redes do Mundo em 2022.Na corrida ao prémio, terão a concorrência de Dídac Plana (Barcelona/Espanha), Giovanni González (Cerro Porteño/Paraguai), Léo Higuita (Kairat/Cazaquistão), Guilherme Kuromoto (Tachikawa/Japão), Lucas Oliveira (Corinthians/Brasil), Saeid Momeni (Crop Alvand/Irão) e Nicolás Sarmiento (Betis/Espanha).No feminino, a guarda-redes do Benfica Ana Catarina – que venceu o prémio em 2018 – e Maria Odete, do Nun'Álvares, também estão nomeadas e irão discutir o galardão com Ana Carolina (Pescara/Itália), Bianca Castagnaro (Cascavel/Brasil), Desirée (Magnus/Brasil), Jozi (Burela/Espanha), Viktoriia Kyslova (Melilla/Espanha), Silvia (Marín/Espanha), Farzaneh Tavasoli (Nasr Fardis/Irão) e Lilla Torma (DEAC/Hungria).De resto, a seleção portuguesa feminina também está indicada, assim como Brasil, Hungria, Irão, Iraque, Itália, Paraguai, Espanha, Tailândia e Ucrânia.