Primeira parte de luxo garante apuramento do Modicus para as 'meias' da Taça da Liga

O Modicus foi a segunda equipa a carimbar a passagem às meias-finais da Taça da Liga. O conjunto orientado por Ricardo Ferreira começou a vencer por 4-0, sofreu com a reação do Futsal Azeméis, mas acabou por conseguir segurar o 4-3 até final.





A entrada do Modicus não podia ter sido mais feliz: à passagem do minuto 5 a equipa gaiense já vencia por 2-0 (golos de Fábio Lima e Willian Carioca), tendo o brasileiro feito o 3-0 ainda antes do intervalo.O 4-0 no início do segundo tempo, da autoria de Óscar Santos, levou a crer que o domínio do Modicus se iria acentuar, mas a reação do Futsal Azeméis acabou por surgir a partir dos 27 minutos. Ricardo Canvarro lançou o 5x4+GR e o conjunto de Oliveira de Azeméis fez três golos. O resultado só não tomou outros contornos porque Rui Pedro, guarda-redes do Modicus, viveu uma noite inspirada.O Modicus fica agora à espera do vencedor do jogo entre Braga/AAUM e Sporting.