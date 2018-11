PSP confirma identificação de 37 adeptos do Benfica no dérbi de futsal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou esta segunda-feira a identificação de 37 adeptos do Benfica antes da realização do jogo deste domingo com o Sporting, para a Liga dos Campeões de futsal.Numa nota enviada às redações, as autoridades esclarecem que o grupo de adeptos "de risco" foi detetado 40 minutos antes do início da partida, agendada para as 19:00, com "trajes escuros, barretes tipo 'passa-montanhas', proteções de dentes, luvas de 'motociclista', entre outros objetos", que, segundo a PSP, indiciava um potencial foco de violência."Os suspeitos foram conduzidos ao departamento policial de Telheiras, onde foram devidamente identificados, tendo sido detido e constituído arguido um dos indivíduos, por resistência e coação à autoridade policial", acrescenta o comunicado, sublinhando não se terem registado outros incidentes no dérbi de futsal disputado no Pavilhão João Rocha.O encontro, referente à terceira e última jornada do grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal e que contou com 2.764 espetadores, terminou com, o que consumou o apuramento do Sporting para a 'final four' e a eliminação do Benfica das competições europeias de 2018/19.