PSP deteve 55 adeptos de Benfica e Sporting por confrontos antes do dérbi de futsal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve este domingo 55 adeptos de Benfica e Sporting após confrontos entre claques dos dois clubes rivais momentos antes do arranque do dérbi hoje disputado na Luz para o campeonato de futsal, tal como Record avançou no decorrer do acompanhamento em direto do jogo no nosso site.

Os dois grupos de adeptos arremessaram pedras e tochas, desencadeando uma rixa ainda antes de darem entrada no Pavilhão Fidelidade.





Moradores relataram à CMTV que foram efetuados lançamento de pedras, tendo atingido algumas viaturas.Quando a equipa de reportagem da CMTV chegou ao local, estava um grande efetivo policial acionado com várias carrinhas de corpo de intervenção e vários carros da PSP.