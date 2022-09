Pulpis: «A ansiedade que temos por ganhar está a passar-nos a fatura»

Apesar de estar satisfeito com o desempenho dos seus jogadores dentro da quadra, Pulpis assumiu que o Benfica tem de colocar um ponto final na série de resultados negativos frente ao Sporting, que este domingo bateu as águias por 3-1 nos penáltis (depois de uma igualdade a 4 golos no período regulamentar e prolongamento) e conquistou a Supertaça da modalidade.





Em declarações no final da partida aos microfones do '11', o treinador dos encarnados realçou ainda que a "ansiedade" que a equipa atravessa em busca de títulos está a afetar o seu desempenho. "Aconteceu o que nos tem acontecido nos últimos quatro cinco jogos. Estamos aí, hoje creio que jogámos muito bem, assim como estivemos em várias partidas no final do ano passado, mas precisamos de ganhar. A equipa esteve muito bem e merecia mais. Creio que o ano passado no final merecíamos mais, mas temos de ganhar. Principalmente quando fazemos parte de um clube tão grande como o nosso. Temos de ganhar e de colocar um ponto final a esta malapata, ainda que possa dizer hoje que estou orgulhoso dos meus jogadores e do que fizeram dentro de campo. Temos de dar um pouco mais para terminarmos isto. Penso que hoje fomos superiores em muitos momentos, houve momentos-chave em que podíamos ter mudado o rumo da partida mas não o fizemos. Fica-nos esse pouco mais que nos falta. A ansiedade que temos por ganhar está a passar-nos a fatura. Temos de nos levantar, não vale a pena só jogar bem. Temos de ganhar e dar o nosso máximo sempre", começou por dizer.

E terminou: "O que disse aos jogadores? Que estamos no caminho certo, que estou orgulhoso deles, independentemente de não termos ganho, mas que temos de dar mais se queremos acabar com isto. Temos de estar conscientes de que temos de terminar com esta malapata. Sim ou sim. Não há alternativa."