Pulpis: «A diferença entre as equipas não é para um 6-1, mas fizemos um grande jogo»

O Benfica qualificou-se este sábado para a final da Taça da Liga depois de bater o Sp. Braga, por 6-1, em Gondomar. O técnico das águias, Pulpis, viu um "grande jogo" dos seus homens."A diferença entre as equipas não é para um 6-1, mas fizemos um grande jogo. Apesar de ter começado a perder, o que nos podia ter levado a perder a cabeça e sair do plano do jogo, mas estivemos sempre concentrados. A chave foi obrigar o Sp. Braga a fazer coisas desconfortáveis, nunca os deixamos marcar o ritmo. Obrigámo-los, desde o início, a passes complicados, a decisões difíceis, sabendo que nos podia causar problemas a nós, mas também situações de risco para eles. Daí que vários dos nossos golos tenham surgido do guarda-redes avançado deles. Isso foi mérito nosso, porque os obrigámos a forçar os passes. Fizemos um jogo fantástico a todos os níveis. Também marcámos nos momentos certos e defendemos muito bem o 5 para 4. Foi um grande jogo e é dia para estar muito contente, porque defrontamos uma grande equipa, que está empatada connosco e com o Sporting no campeonato, e isso não é por acaso. Era um jogo muito complicado, mas os meus jogadores passaram com nota máxima", começou por referir na zona mista do pavilhão, em Gondomar."Claro que quando consegues dar a volta tão rápido, reforça o que estás a fazer e cria dúvidas no adversário, mas antes do 1-0 já tínhamos criado situações para marcar. Em linhas gerais, o Benfica hoje foi muito superior e fez um jogo muito sólido. Não estou contente só pelo resultado, mas sobretudo pelo jogo e pelas sensações com que fiquei.""É uma final. Se vamos a pensar que será um jogo mais fácil, por não ser o Sporting, se não respeitarmos o Quinta dos Lombos, vamos sofrer uma desilusão. É uma grande equipa, ganharam ao Sporting depois de estar a perder por 2-0 e poucas equipas conseguem fazer isso. O Jorge Monteiro já está há muito tempo a fazer um bom trabalho no Quinta dos Lombos. Creio que a Liga Placard está a deixar de ser um campeonato de apenas duas equipas e todos podem ganhar a qualquer um. Isso é bom para o futsal português. Se amanhã não estivermos a 100 por cento, podemos perder perfeitamente diante de uma grande equipa. Respeito máximo para amanhã."