Pulpis deixa duras críticas à equipa do Benfica: «Fizemos uma segunda parte vergonhosa»

Pulpis teceu duras críticas aos jogadores do Benfica naquela que foi uma das maiores derrotas da história do clube: um 7-2 consentido esta quarta-feira frente ao eterno rival Sporting."Este resultado diz tudo. Em três ou quatro minutos no final da primeira parte deitámos ao lixo o bom trabalho que fizemos no início do jogo. Com o 2-1, estávamos a ser ligeiramente melhores. Houve o cartão vermelho ao Jacaré e no início da segunda parte deitamos tudo ao lixo. A nossa segunda parte foi uma vergonha. O Sporting é um justo vencedor. Há que pedir desculpa aos adeptos pela segunda parte e levantar a cabeça", vincou o treinador do Benfica ao Canal 11, deixando uma mensagem para o futuro."Temos de ter controlo mental e emocional. Estávamos bem dentro do jogo a ganhar e não podemos deixar-nos ir assim", finalizou."Penso que houve um jogo antes da expulsão e outro depois. O jogo estava a ser equilibrado, com nós a sermos ligeiramente melhores. Controlámos bem o Sporting e a sua agressividade. Tivemos mérito na forma como reagimos ao golo deles. Depois do cartão vermelho perdemos a cabeça. É certo que os golos a acabar a primeira parte e a começar a segunda parte foram duros. Desaprendemos por completo, não tem explicação. Se somos capazes de jogar durante 17 minutos a um nível altíssimo, não podemos desaparecer do jogo quando ainda está 2-2 e cometer erros inadmissíveis. A imagem que deixamos na segunda parte não é aquilo que o Benfica e os adeptos merecem. Pedimos desculpa", vincou o técnico dos encarnados já na conferência de imprensa."Quero acreditar que será um ponto de inflexão, que vamos aprender algo disto e melhor já no domingo. É difícil avaliar o impacto psicológico, mas temos que nos levantar. Não há tempo para lamentações. Depois do jogo de domingo haverá tempo para analisar. Não podemos voltar a falhar no domingo", concluiu.Também Afonso Jesus abordou a partida e lamentou o facto de o segundo tempo não ter corrido tão bem aos encarnados."O Benfica fez uma 1.ª parte competente e penso que fomos uma equipa. Entrámos com o nosso processo e o que era suposto fazermos, mas na segunda paerte não correu como queríamos e sofremos golos que não estávamos à espera. Infelizmente não conseguimos levar o troféu", frisou o jogador do Benfica ao Canal 11.