Pulpis: «Em dois minutos perdemos o jogo...»

Pulpis lamentou a derrota do Benfica na visita ao reduto do Sporting , num dérbi no qual considera que o resultado final (5-2 favorável aos leões) acabou por ser demasiado pesado para o que se viu em campo. Na ótica do treinador espanhol, foram os pequenos detalhes a definir o desfecho da partida."No final de contas não fomos capazes de manter a vantagem. Foi um jogo equilibrado, como era de prever, intenso como são normalmente estes dérbis, mas no final os pequenos detalhes definiram o resultado. Em dois minutos perdemos o jogo e o resultado foi excessivo. Foi um jogo equilibrado e o 5-2 não reflete o que aconteceu em campo. Foi um primeiro dérbi, vamos ter muitos esta época, mas é sempre importante ganhar. Para ganhar confiança, pois na semana que vem, com a Champions, é importante motivar. Não aconteceu, agora toca levantar a cabeça e continuar a lutar", declarou, ao Canal 11.