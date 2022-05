Pulpis lamenta derrota do Benfica: «Esta equipa já merece algo mais»

Pulpis, treinador do Benfica, lamentou a derrota das águias na final da Taça de Portugal ante o rival Sporting ( 4-3 ), dando conta do grupo dececionado que encontrou após o apito final."Estamos muito dececionados porque tive fizemos o suficiente para conseguirmos este título. Este grupo já merece. Temos vindo a trabalhar muito. Atravessámos momentos complicados durante todo o ano, mas creio que passo a passo estamos a melhorar. Depois da forma como começou o jogo, a perdermos por 0-2, e conseguirmos dar a volta ao resultado e fazer o 3-2. Tivemos oportunidades para fazer o 4-2, mas não fizemos. Depois, é certo que eles apertaram muito, mas esta equipa já merece algo mais. Escapou-nos outra oportunidade. Já só nos falta o campeonato. Hoje foi um golpe muito duro", começou por reiterar em declarações ao Canal 11.O treinador espanhol dos encarnados já pensa no resto da temporada que há por disputar e garantiu que "é difícil agora" passar uma mensagem aos seus jogadores."Não temos tempo para nos lamentarmos. Temos quinta-feira um jogo importante contra os Leões de Porto Salvo e não podemos perder tempo em lamentarmo-nos porque senão podemos perder a concentração na Liga. Há que estar concentrado no jogo seguinte. Mas não vou mentir, estamos muito mal. Fizemos grandes jogos nos quartos e nas meias-finais e creio que hoje se viu o Benfica da segunda volta, que não perdeu nenhum jogo, inclusivé na Champions. Demonstrámos caráter, estivemos na frente, mas num erro de concentração sofremos este último golo. Neste tipo de jogos não se pode perder a concentração em nenhum segundo", garantiu também.