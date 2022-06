Pulpis: «Merecíamos uma vitória e ir para um quarto jogo»

Pulpis lamentou os "pequenos detalhes" que acabaram por fazer a diferença na final do playoff com o Sporting, assumindo que as águias mereciam um triunfo e um quarto jogo na eliminatória."No final, são pequenos detalhes que fazem a diferença, ter um pouco de sorte nalgumas ocasiões. Foram três jogos muito equilibrados e em que os pequenos detalhes fizeram a diferença, e acho que pelo menos merecíamos conseguir uma vitória e ir para um quarto jogo", começou por dizer, continuando: "Hoje [sábado], entrámos bem no jogo, com muita intensidade, mas o primeiro golo [sofrido] fez-nos muito dano e sofremos dois golos que numa final não podemos sofrer. Na segunda parte, não baixámos os braços, fomos Benfica, tivemos oportunidades para reduzir, merecíamos mais, mas não conseguimos e faltou que a bola entrasse em momentos cruciais."O treinador espanhol falou ainda de um Benfica de "duas caras", assinalando a ausência de consistência como um dos principais problemas da equipa. "O Benfica teve duas caras este ano e temos de ser mais consistentes ao longo dos 40 minutos. Oscilámos entre períodos de grande exuberância e outros de desconcentração e erros que custam jogos. A diferença de 3-0 nesta final é grande, mas se analisarmos os jogos não é assim, por isso depende de como queiramos ver as coisas", assumiu, finalizando: "No início da época acho que a diferença entre as duas equipas era maior. Hoje, não é assim, melhorámos muito, mas falta-nos um último passo e a força mental de ganhar e de criar essa fortaleza. O nosso objetivo agora é quebrar o nível de confiança que o Sporting tem. É aí que hoje reside a maior diferença."