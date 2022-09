Pulpis: «Precisamos de começar a mudar aquilo que é o passado recente de um Sporting vitorioso»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O último título conquistado pelo Benfica em futsal aconteceu em 2020 (Taça da Liga), num cenário que Pulpis, treinador das águias, quer alterar já na Supertaça, que se disputa em Matosinhos."A nossa pré-época não foi como queríamos, mas estamos focados para o jogo porque vai ser muito importante para nós, mais para nós do que para o Sporting. É importante, mas não acho que seja uma pressão extra. Precisamos de começar a mudar aquilo que é o passado recente de um Sporting vitorioso e que tem metido muitos títulos à mochila nos últimos tempos. Vamos para cinco anos sem vencer o campeonato, num clube como o Benfica não podemos estar assim. Quando formos capazes de mudar esta senda, pode ser que algo de melhor aconteça. A final do campeonato do ano passado foi muito equilibrada e a confiança que o Sporting teve foi fundamental", começou por referir.O técnico espanhol analisou ainda o facto de tanto Benfica como Sporting terem algumas mudanças para a temporada 2022/23: "Há sempre coisas a melhorar e coisas novas para trabalhar. Nós, durante o ano passado, fomos crescendo ao longo da época e, quando jogamos contra o Sporting, fomos conhecendo-os melhor e jogando melhor. Há sempre margem para surpreender e o facto de terem chegado novos jogadores ao Benfica pode fazer acontecer coisas novas nos dérbis", frisou.