Pulpis: «Um jogo de futsal entre Benfica e Sporting é mesmo o melhor do Mundo»

Pulpis, treinador do Benfica, analisou a derrota das águias no jogo 1 do playoff"Na primeira parte fomos superiores. Aproveitámos bem os erros do Sporting. É uma equipa que os aproveita bem e que raramente os comete. Estivemos perto de fazer o 4-1. Não o conseguimos. A verdade é que não entrámos bem na segunda parte, como tem acontecido ao longo desta época. Sofremos três golos de bola parada. Reagimos bem. Foi pena no cinco para quatro. No prolongamento o jogo foi decidido por detalhes. Não é a primeira vez que entramos mal na segunda parte. Hoje permitimos que o Sporting chegasse ao 3-3. Depois voltámos a jogar. Temos de ser mais constantes no jogo. Já aconteceu duas vezes com o Sporting e na Liga dos Campeões frente ao Barcelona", começou por reiterar, apontando já ao próximo jogo da final, na quarta-feira."Agora esperamos ganhar na Luz para empatar o 'playoff'. Um jogo de futsal entre Benfica e Sporting é mesmo o melhor jogo do Mundo. Em Espanha não existe nenhum jogo com esta atmosfera. Nunca vi nada igual. Pode ser que aconteça no sul da América, mas nunca vi", elogiou.