Record Internacional Masters: Benfica-Inter Movistar, em direto

19' - Primeira parte muito disputada, mas para já a partida continua sem golos.17' - André Correia é agora o guarda-redes do Benfica e também ele se mostra seguro na baliza encarnada.16' - Cartão amarelo para André Coelho15' - Ricardinho atira ao lado. Resultado mantém-se 0-014' - Remate perigoso de André Sousa. O guardião do bnefica tenta surpreender o adversário.13' - André Sousa nega o golo a Pito. O guarda-redes benfiquista mantém o resultado a zero.13' - Ainda não há golos, apesar das muitas oportunidades já criadas.11' - Miguel Ângelo dá o corpo à bola e trava o ataque espanhol.10' - Que perdida! Fernandinho esteve muito perto de marcar, mas o guardião espanhol, Jesus Garcia, negou o golo ao Benfica.8' - Agora foi André Coelho quem atirou ao lado da baliza da formação espanhola. O Benfica entrou muito em no jogo.7' - Tiago Brito atira por cima da baliza de Jesus Garcia... resultado mantém-se em 0-06' - O Inter Movistar esteve muito perto de abrir o marcador.5' - Marcador ainda não sofreu qualquer alteração.3' - Remate de Bruno Coelho, mas Pito no caminho da bola trava a jogada ofensiva do Benfica.Em caso de vitória o Benfica sagra-se vencedor do torneio.Tudo pronto. O jogo está prestes a começar!Equipas:: André Sousa, André Coelho, Robinho, Drasler e Fernandinho: Jesus Garcia, Pola, Ricardinho, Pito e Carlos OrtizBoa tarde! Benfica e Inter Movistar defrontam-se a partir das 15 horas no último jogo do Record Intercional Masters, a decorrer em Portimão.Depois da vitória de ontem frente ao Kairat Almaty, o Benfica tenta este domingo bater a formação espanhola, que tem Ricardinho como uma das estrelas, de forma a conquistar o torneio de pré-temporada.Já este domingo, o Sporting venceu o Kairat Almaty, por 3-0 . Os leões somam 4 pontos na prova.