Record Internacional Masters: Benfica-Kairat Almaty, em direto

Joel Rocha: «Contamos com o apoio dos benfiquistas no Record International Masters» Joel Rocha: «Contamos com o apoio dos benfiquistas no Record International Masters»

A carregar o vídeo ...

Nuno Dias convida à presença no Record International Masters: «Venham assistir ao melhor futsal do Mundo» Nuno Dias convida à presença no Record International Masters: «Venham assistir ao melhor futsal do Mundo»

A carregar o vídeo ...

- Começa a partida.Roncaglio, André Coelho, Bruno Coelho, Robinho e Fernandinho: Higuita, Nurgozhin, Jonhn Lennon, Douglas Junior e TayyebiO Benfica defronta o campeão do Cazaquistão e vice-campeão europeu no primeiro jogo do Record Internacional Masters.Bom Dia! A partir das 11 horas, Benfica e Kairat Almaty dão o ponatpé de saída do Record Internacional Masters, competição que reúne ainda Sporting e Inter Movistar, clubes que já levantaram o troféu, procurando nesta edição o bis.O Inter Movistar de Ricardinho foi o primeiro vencedor deste torneio, em 2015, enquanto os leões comandados por Nuno Dias levantaram o troféu na última edição.A Arena de Portimão é o palco do Record Internacional Masters. Os bilhetes estão à venda ao preço de 5 euros por cada um dos quatro jogos da competição que junta Sporting, Benfica, Kairat Almaty e Inter Movistar.