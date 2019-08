Record Internacional Masters: Sporting-Inter Movistar, em direto

Relacionadas Record Internacional Masters: Benfica vence Kairat Almaty

Sporting atira bola ao poste! A equipa de Alvalade esteve muito perto de dilatar a vantagem, mas a bola foi caprichosamente ao poste.Jogada ofensiva do Inter Movistar, que ficou novamente muito perto de fazer golo.João Matos a dar o corpo à bola e a negar o primeiro golo da partida para o Inter Movistar.Sporting mais forte nestes primeiros minutos de jogo. A formação leonina domina o encontro frente aos espanhóis, no entanto o marcador ainda não sofreu qualquer alteração.Guitta evita golo da formação espanhola.Sporting atira ao poste da baliza do Inter Movistar, já depois de Ricardinho no primeiro minuto de jogo ter ameaçado as redes leoninas com um potente remate.- Começa a partidaEquipas:- Guitta, Tayman, João Matos, Cavinato e Merlim- Jesís Herrero, Pola, Ricardinho, Pito e Carlos OrtizBoa tarde! Depois da vitória do Benfica frente ao Kairat Almaty (3-1) na manhã deste sábado, Sporting e Inter Movistar entram em campo para a partir das 15 horas para disputar o segundo jogo do Record Internacional Masters, na Arena de Portimão.A formação orientada por Nuno Dias, campeã europeia e vencedora da última edição do torneio que reúne quatro das melhores equipas do Mundo, vai medir forças com os espanhóis do Inter Movistar, que têm como estrela e referência o português Ricardinho.